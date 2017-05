URCACyL reclama que la futura ley de cooperativas sirva para profesionalizar el sector

Alrededor de 80 representantes de las 140 cooperativas socias de URCACYL han asistido en Soria a la celebración de su asamblea anual, en la que se ha abordado los principales asuntos que afectan al sector, entre ellos la futura ley de cooperativas, los precios de los carburantes, los nuevos mercados y la sequía.

Lozano ha reclamado que la futura ley disponga de más competencias para los órganos de gobierno y para los consejos rectores. "Queremos una mejor regulación de los diferentes tipos de socios y la incorporación de un nuevo tipo de socio, aquellas personas que aun no realizando la actividad agraria o ganadera puedan beneficiarse de determinados servicios que prestan directamente las cooperativas como puedan ser de sus tiendas o de sus gasóleos", ha declarado a los periodistas.

Además ha explicado los problemas que tienen las cooperativas ante el precio de los carburantes. "URCACYL ha presentado ante las Cortes de Castilla y León una iniciativa legislativa popular para modificar el estatuto de los consumidores que nos impide a las gasolineras de las cooperativas la posibilidad de dispensar gasóleos a terceros en horarios de fines de semana y horarios nocturnos. Estamos recogiendo 18.000 firmas y pretendemos que las Cortes modifiquen esta ley", ha manifestado.

Lozano ha señalado que reclaman esta medida porque en muchos casos las cooperativas se encuentran ubicadas en pequeños pueblos donde no hay otras estaciones de servicio en muchos kilómetros a la redonda, por lo que "no se les puede impedir que dispensen gasóleos a todos los vecinos de esos pueblos pequeños porque, si no, se quedan sin servicio".

En cuanto al papel que deben desempeñar las cooperativas, Lozano ha resaltado el fortalecimiento del sector, de tal forma que las cooperativas han pasado de la mera comercialización de materias primas a la transformación de ellas.

"Copiso transforma piensos, pero también se transforma en el sector de vinos, en el cárnico o en el lácteo. Se están integrando cooperativas que cada vez son más fuertes en Castilla y León donde el sistema empresarial cada vez es más débil. Hay que destacar el peso económico en la región y su importancia social", ha subrayado.

De cara al futuro, Lozano ha reconocido que los productos ecológicos son una puerta que se está empezando a abrir. "Es un mercado que va lento pero estamos abiertos a él, e igual que estamos trabajando en programas de I+D+I estamos procurando dar al consumidor mejores productos y a buenos precios", ha resaltado.

Por último ha asegurado que el año está siendo muy duro debido a la sequía y las heladas, sobre todo en Zamora, Palencia y Valladolid, por lo que ha reclamado a las diferentes administraciones que sean flexibles y adelanten las ayudas de la PAC.