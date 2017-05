El Gobierno cifra en 70 millones todo lo invertido en el año

El Gobierno cifra en 70.894.417,19 euros lo ejecutado el pasado año, lo referente al capítulo 6, el del Inversiones Reales, dentro de los presupuestos, mientras que las actuaciones de los ministerios recogidas en el borrador presentado en agosto del 2015 hacían un montante de 72,8 millones. No significa que el grado de cumplimiento de la planificación inversora haya sido prácticamente total, puesto que el presupuesto recogió proyectos que el Ejecutivo reconoce no haber desarrollado y también el caso contrario: acciones no previstas inicialmente que se acometieron en el transcurso del ejercicio financiero.