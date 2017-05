Mantener el Centro de los Alimentos abierto cuesta más de 51.000 euros anuales

En otro sentido, la contestación parlamentaria especifica que el coste actualizado del personal funcionario adscrito se eleva hasta los de 43.487,10 euros anuales, dividido en dos puestos. Uno de especialista, dentro del cuerpo general administrativo, y otro de ayudante de investigación.

En relación con las previsiones "acerca de consolidar la investigación", según recoge la pregunta oficial del socialista, el Gobierno especifica que en el ámbito de las actuaciones del Centro de los Alimentos de Soria, está proyectado "continuar con la actividad investigadora que este último trienio se ha centrado en el proyecto ‘Listeria Cero’, sobre la presencia de esta bacteria en la cadena de productos cárnicos derivados del porcino y en el análisis de la composición de setas y legumbres con posibles propiedades antiinflamatorias". De este modo, las áreas de trabajo que se prevén tratar "para el futuro" van a centrarse en la seguridad alimentaria en derivados cárnicos y compuestos funcionales en productos vegetales.

También se detallan los proyectos de investigación desarrollados en los últimos cinco años con la participación de investigadores del centro soriano, así como el presupuesto asignado para cada uno de ellos, aunque el documento oficial expone inicialmente que la inversión para su construcción superó los 2,5 millones en dos fases. La inicial, en 2007, de 1.533.350,29 euros y una posterior de "consolidación" en 2012 por valor de 952.734,13 euros.

Cinco son los proyectos científicos que se especifican en la contestación, con un presupuesto conjunto de 795.696,00 euros.

El primero, entre 2009 y 2012, sobre la composición funcional de setas y legumbres con posibles propiedades antiinflamatorias, por 144.768 euros. El segundo, de 2010 y 2012, hace referencia al contrato con Canard S.A. (Malvasía) para la realización de análisis instrumentales de hígado, foie gras y platos preparados.

El tercero, en el mismo espacio de tiempo, por 40.608 euros, destinado a la conservación de las poblaciones de boletus edulis y de su diversidad en zonas productores sometidas a explotación micológica.

El cuarto, de 2013 a 2016, por 479.600 euros, dedicado a la caracterización de las fuentes de contaminación de Listeria monocytogenes en las industrias cárnicas e inactivación durante el proceso de elaboración del jamón curado.

El quinto, aún inacabado, por 120.000 euros, consistente en la extracción y purificación de compuestos bioactivos presentes en hongos comestibles, evaluación de su actividad inmunomoduladora y/o antibacteriana, in vitro e in vivo. Se ha completado un 70% del mismo, "coincidiendo con la finalización de los contratos de los investigadores y la convocatoria de nuevas plazas". También especifica que las actividades no se han desarrollado íntegramente en Soria, "sino que se desarrollan allí y en el Departamento de Tecnología de los Alimentos del INIA, en la sede central, bajo cuya dependencia trabaja este último". Por este motivo, los presupuestos citados "no se han invertido en Soria en su totalidad".

En otro sentido, informa de servicios prestados a empresas en los últimos cinco años. Son diez proyectos, por 12.482,51 euros. Cuatro para Biofactoria Naturae te Salus, otros cuatro para Visones Aldi Sat, uno para la Asociación de Fabricantes de Torrezno de Soria y otro para Canard.