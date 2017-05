El acercamiento de presos de ETA a 250 km de Euskadi afectaría a Soria

El acuerdo marco que hay sobre la mesa establece que los presos de la exorganización terrorista estarán en cárceles que no superen la distancia de 250 kilómetros del País Vasco. Se ha establecido un mapa de diez prisiones que incluyen las cárceles de Zaragoza (Duera y Zuera), Burgos, Soria, Teruel, León y Asturias, entre otras. Ninguna de ellas supera esta distancia que se ha establecido como y todas están acondicionadas para comenzar a trabajar con programas iniciales de reinserción que recoge la ley española penitenciaria vigente.

Las negociaciones se están llevando a cabo al más alto nivel y de momento no hay ningún plan firmado. Tampoco hay fecha concreta para que se produzca este movimiento, pero fuentes cercanas al proceso creen que los primeros pasos se podrían ejecutar en un tiempo no superior al año.

HERALDO consultó a Instituciones Penitenciarias a este respecto el pasado mes de marzo, cuando se conoció esta posibilidad, si bien aseguró no tener constancia de que se estuviera barajando.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Soria, Yolanda de Gregorio, preguntada sobre si este traslado agilizará la apertura de la nueva cárcel, indicó que no podía "contestar a esa pregunta". "Se verá abierta", dijo, pero no está finalizada, a falta del sistema de saneamiento, por lo que añadió que no es posible poner fecha de apertura "hasta que no esté acabada".