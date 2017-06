La patronal soriana reprende a los políticos por su inacción y les reprocha sus mentiras

"Un año más nos reunimos para celebrar la fiesta de la empresa soriana, fiesta en la que los propios empresarios, distinguimos las trayectorias y los logros de algunos de nuestros hombres y mujeres de empresa, para destacarlos como exponentes dignos de referencia. Para reafirmar el modelo que ellos representan, y avalar que hoy más que nunca, deben ser valores en alza en nuestra sociedad pues encarnan mejor que nadie, el liderazgo, la constancia, el trabajo, el riesgo y en definitiva, el éxito.

En esta fecha siempre reitero que aunque los premios tienen nombre y apellidos, el reconocimiento pretende ser general realzando la figura de la empresa y del empresario como generador indiscutible de riqueza en nuestra sociedad. Igual que sin agua no puede haber vida, sin empresas no hay bienestar posible. Por eso, ¡queridos empresarios, queridas empresas, esta vigésimo cuarta gala de hoy como tantas otras, va por todos vosotros!

Y un acto empresarial, no puede ser tal, sin ser reivindicativo, pues ello está en el ADN de las organizaciones empresariales; no olvidemos que para ello las creamos hace casi 40 años; para ser una voz única ante las administraciones, ante las organizaciones sindicales y ante la sociedad en general. Si nos mantuviéramos callados o complacientes con lo que vemos y no nos gusta, no seriamos representantes dignos de los empresarios.

Siento que hablar claro, sea una molestia para muchos, pero es mi obligación, y aun así, créanme cuando les digo que como persona, me gustaría ser más políticamente correcto, porque sería mucho más fácil ser más risueño, más condescendiente, menos directo, menos molesto, pero como presidente de FOES y representante de los empresarios sorianos, ese no puede ser mi estilo, pues lo que demandan nuestras empresas y nuestros empresarios, es interlocución a todos los niveles, y muy especialmente en el ámbito político y social.

Y dicho lo anterior, queridos amigos, estaréis esperando que como cada año, este presidente, dé un repaso a las mil y una carencias de nuestra provincia, reitere por enésima vez, las mismas demandas en infraestructuras de siempre, solicite a nuestros representantes políticos las mismas actuaciones, consideradas ya en el siglo pasado, imprescindibles para competir con el resto, en igualdad de condiciones.

Pues bien, resulta cuanto menos curioso, que repasando discursos de hace más de una década, en lo que a la situación de la provincia de Soria se refiere, cualquiera de ellos, encajaría a la perfección en el contexto de hoy:

Y encajaría cuando hablamos de nuestro tren del siglo XIX, del cual llevamos esperando una modernización, más de 10 años.

Cuando nos referimos a la interminable Autovía del Duero, cuyos inicios datan de los años 90, y por desgracia, con fundadas dudas de que alguna vez se finalice.

Cuando hablamos de esa entelequia llamada Conexión de la A15 con Navarra.

Cuando en un mundo que sólo se concibe conectado, demandamos telecomunicaciones… poco menos que si en la era de Henry Ford, demandásemos mulos de carga…

Cuando en Soria capital seguimos preguntándonos qué ocurre con el suelo industrial, sin obtener respuesta…

En fin, la vida pasa, nos hacemos más sabios (o no), nos hacemos más viejos (eso sí, ¡seguro!), y nuestra querida tierra sigue igual, con una realidad inamovible, como si de una foto fija se tratase. Año tras año, década tras década…

Y de nuevo las mismas promesas: que si no es cuestión de dinero, que si las licitaciones llegaran en verano, que si la culpa la tiene el techo de gasto, que si la ínfima parte de los presupuestos que llegan a Soria es consecuencia de los recursos limitados,… las mismas palabras, los mismos argumentos, las mismas excusas y en definitiva las mismas mentiras año tras año…

No quiero profundizar en el tema, pues los aquí presentes conocemos las necesidades y la realidad como nadie, pero cerraré este capítulo con ese proverbio que dice que “La primera vez que me engañes, será culpa tuya; la segunda vez, la culpa será mía”. Aquí les dejo esta reflexión, aunque seguro que no es la primera vez que se enfrentan a ella…

Les hablaba de esa foto fija de nuestra querida Soria, en la que algo si se mueve. En el año, 2011 éramos 95.223 habitantes y los datos hoy nos dicen que somos 90.040, algo que unido a las estimaciones del INE que prevén que en 2025 seremos 79.000 habitantes, resulta preocupante, muy muy preocupante…

Como decía el chiste, tengo dos noticias, una mala y una buena. La mala ya se la he contado: cada día somos menos con toda la problemática directa e indirecta que ello conlleva desde el punto de vista empresarial y ¿la buena?…

La buena es que existe un lugar, relativamente cerca de nosotros, a 2.400 km, en el que hasta hace medio siglo perdían población al mismo ritmo que la provincia de Soria. Un lugar en el que los jóvenes se iban para estudiar y ya no volvían, porque no existían oportunidades de futuro. Ocurre que en ese lugar, no solo han sido capaces de frenar el proceso de despoblación, sino que en las últimas décadas, su población ha crecido de una manera considerable.

Les hablo de las tierras altas de Escocia, de las Highlands and Islands, territorio con características muy similares a nuestra provincia: con malas comunicaciones, con áreas remotas, con clima desfavorable, con población escasa y dispersa, con limitado desarrollo,… y miren si las Highlands se parecen a la provincia de Soria, que como todos conocemos aquí tenemos dos estaciones, la del tren y la de invierno, pues bien, en las Highlands, también tienen dos estaciones: la que ellos llaman “la de junio” y la de invierno…

Fuera bromas, en las tierras altas tras tomar conciencia del problema, en los últimos 50 años, su población ha crecido en más de 80.000 habitantes. ¿Cómo? Como todo en esta vida, con planificación a largo plazo, con inversiones de altura que permiten estar conectados con el mundo, (hablo no solo de infraestructuras terrestres, sin también de fibra óptica). Con un planteamiento de desarrollo integrado, con un concienzudo trabajo desde el territorio, por y para el territorio. Con una cultura empresarial forjada desde la infancia. Conociendo sus potencialidades, y creyendo en ellas. En definitiva, con políticas de altura, pero alejadas de los vaivenes de la política cortoplacista del día a día.

Primero voluntad, después consenso, luego ambición, planificación, capacidad, trabajo, constancia e innovación. Seguro que no les descubro nada nuevo a los aquí presentes, porque esos son sencillamente los ingredientes del éxito de cualquier proyecto, ya sea empresarial, social, público o privado.

Y siendo conscientes de que hay soluciones, ¡las hay de verdad! (las hemos visto con nuestros ojos); sabiendo que otro modelo es posible, conociendo que se puede revertir el problema de despoblación, aprovecho el presente acto, para hacer una petición a nuestros políticos con responsabilidad de gobierno, con total independencia de la administración a la que representan:

Viajen por favor, véanlo con sus propios ojos. Vayan a Escocia, dejen que les cuenten, escuchen, aprendan y vuelvan convencidos de que otra forma de actuar es posible y sobre todo, vuelvan con pasión, con ganas de trasladar ese modelo de éxito a nuestra provincia.

Si llevamos un siglo haciendo lo mismo y no funciona, algo estamos haciendo mal. Se me ocurre que quizá sea momento de cambiar...

Porque hay un tiempo para dejar que sucedan las cosas, y un tiempo para hacer que las cosas sucedan… Y en nuestra provincia, hemos tenido demasiado del primero, y ya va siendo momento del segundo…

Por favor, insisto vayan, vean y hagan que las cosas sucedan!!!

Por nuestra parte, para este negociado estamos a su disposición, para ir de la mano en lo que sea preciso!

Y precisamente, hacer que las cosas sucedan es algo de lo que nuestros galardonados saben un poco:

Los hermanos Mateo Lorenzo, José, Eduardo y Jesús.

El Director General de Cañada Real, Jesús Ciria.

Paco Rodríguez e Iñigo Lizarralde, máximos responsables de Fora Forest.

Iván García Elvira, nuestro Joven Empresario.

Carlos, Rodrigo, Mª Soledad, Magda y Laura Uribe, nuestros empresarios ticos.

Alejandro del Amo, toda una institución en nuestra tierra.

Y Adolfo Sainz, alma Mater del Casino Amistad Numancia.

Los que os conocemos sabemos que a lo largo de vuestras trayectorias, os habéis enfrentado a un sin fin de complicaciones y obstáculos. Sabemos que habéis apostado por un proyecto empresarial, como si de un proyecto de vida se tratase. Sabemos que sois tenedores de vuestra propia fórmula del éxito, y que la habéis mezclado sabiamente con audacia, ingenio y pasión. Y sobre todo, sabemos de vuestro compromiso social, con vuestras plantillas, con vuestra tierra, como una responsabilidad propia de generación de progreso y de riqueza en la tierra que os ha visto nacer.

Porque en esa foto fija de Soria de la que hablaba en un principio, ¡por suerte!, hay matices que si que cambian, y que llenan el blanco y negro y el color sepia, con una amplia gama de colores intensos:

Y descubrimos cómo aquella empresa familiar fundada en 1848, se ha convertido en el Grupo ADASA, un referente indiscutible de la actividad empresarial Soriana, caracterizado por la continua adaptación a los nuevos tiempos, por la apuesta por el empleo y por poner en práctica que cuando de crecer en los negocios se trata, las fronteras no existen. Sin duda Alejandro del Amo ha sabido aprender de anteriores generaciones, ha sabido mejorar los conocimientos y nos consta, que también trasladarlo a sus hijos, dignos herederos de esta saga familiar.

¿Qué me dicen del Casino Amistad Numancia? Una institución casi bicentenaria que ha sabido aunar el ambiente y tradiciones de una época pasada, con el dinamismo y la novedad continua que el siglo XXI requiere. Enhorabuena a su Presidente Adolfo, y a toda la junta directiva por vuestra actitud abierta y vuestra energía, siempre positiva.

Queridos Hermanos Uribe, costarricenses de nacimiento, y sorianos de corazón. Descendientes del abuelo Gorgonio Herrero del Peral, sin duda un prohombre obligado a hacer las Américas. ¿Quién de San Andrés de Soria, hubiera podido imaginar que aquel viaje sería el principio de una andadura empresarial que culminaría en uno de los mayores conglomerados económicos no sólo de Costa Rica, sino de toda América Latina? Deciros que nos sentimos muy orgullosos de vosotros!

Paco e Íñigo, o lo que es lo mismo, Fora Forest, empresa innovadora donde las haya, y ejemplo de que cuando el conocimiento de la Universidad, se une con la experiencia de la empresa, el resultado es de nota. Es un verdadero placer teneros aquí! Felicidades por vuestro dinamismo!

Iván García Elvira, nuestro Joven Empresario, felicidades, pues pese a tu juventud, llevas ya muchos años conociendo la responsabilidad y el riesgo empresarial, y por supuesto también el éxito, a la vez que apostando por la innovación tecnológica y la internacionalización en un sector tradicional. Nos llena de orgullo ver cómo las nuevas generaciones de empresarios venís pegando fuerte.

Y qué decir de nuestra Cañada Real, heredera de aquella Cooperativa Lechera Soriana. Sabemos de lo complicado de vuestro negocio y conocemos como la adaptación y la innovación tecnológica han sido una constante en vuestra trayectoria. Habéis sabido aunar la tradición y la calidad de siempre de vuestros productos, con la excelencia exigida por los consumidores de hoy. Sois un líder indiscutible. Enhorabuena Jesús, por esta inquietud innovadora que tanto te caracteriza a ti y a la empresa que diriges!

Y ¡cómo ha cambiado la foto de nuestro premio FOES Empresario Soriano 2016 y CECALE de ORO! De un pequeño taller junto al río Duero en 1949 a un Grupo empresarial con mayúsculas. José, Eduardo y Jesús Mateo Lorenzo sois un referente de éxito para todos, no sólo como empresarios sino también como personas, pues vuestro compromiso con esta sociedad ha ido más allá del exclusivamente empresarial. Vuestra implicación social ha sido máxima, actitud que sin duda habéis sabido trasladar a vuestros hijos, con quienes me consta, el relevo generacional, está más que garantizado. Deciros, que sin duda vosotros encarnáis a la perfección los valores que FOES busca reconocer con estos premios.¡Enhorabuena!!

Felicidades a todos los galardonados, y enhorabuena en nombre de todo el empresariado soriano.

Deciros que necesitamos que sigáis apostando por esta tierra, que sigáis con vuestra persistencia, con vuestra tenacidad, con vuestra seriedad y constancia, con vuestra ambición, y vuestra capacidad. Sois de verdad, un ejemplo, de quien queremos aprender.

Sinceramente, gracias por querer una sociedad mejor y hacer algo para conseguirlo. Gracias por ser del tipo de personas que hacéis que las cosas sucedan. ¡Un fuerte abrazo a todos!"