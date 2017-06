El embalse registra el volumen más bajo desde 2002 pero no se prevén restricciones

El embalse de la Cuerda del Pozo registra el menor volumen de los últimos quince años con 138,9 hectómetros cúbicos, al 55,4% de su capacidad total a fecha de 5 de junio. Y ocupa el segundo puesto desde 1995, sólo superado por mayo (por tener de referencia el último mes cerrado) de 2002, cuando apenas contenía 84,6 hectómetros cúbicos. Son cifras del histórico de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). Pero la imagen también habla por sí misma. De hecho, bien podría valer como instantánea de un día de agosto, que en un año medio tendría un volumen incluso superior que el de la actualidad, dado que superaría los 150 hectómetros cúbicos.

El año pasado por estas fechas registró un volumen de 231,5 hectómetros cúbicos, el 93,05% de su capacidad, ligeramente por encima de hace dos años, 220 hectómetros cúbicos, y casi treinta puntos por encima de la situación actual. Y la media de los diez años anteriores en esta época es de 213,9 hectómetros cúbicos. Las cifras podrían asustar con todo el verano por delante, época de máxima afluencia en la provincia y temporada de riegos, pero, no obstante, las previsiones no son malas. El presidente de la Comunidad de Regantes de Almazán, Jesús Gómez, asegura que "a corto o medio plazo está garantizada la temporada, gracias a las lluvias de los últimos días". Por ese motivo, se ha parado el riego y "como mucho para la campaña de cereal, que es en la que están enfrascados ahora mismo los agricultores, tendrán que regar una o dos veces más". Y para los cultivos de verano "habrá que sentarse a valorar pero ahora mismo no requieren grandes consumos de agua", insistió Gómez.

Además, constató que el río Duero ha crecido en caudal precisamente por las últimas precipitaciones y en buena parte por el agua que llega desde el Rituerto, que desemboca directamente en el Duero. "De momento no tenemos restricciones por parte de la Confederación, pero tampoco las esperamos, mientras el pantano no se sitúe por debajo del 40%, de modo que tenemos prácticamente asegurada la campaña siguiente", vaticinó el presidente de los regantes de Almazán, quien recordó que esto se debe al "buen hacer" de la Comunidad, al no despilfarrar el agua.