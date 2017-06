Cáritas de Osma-Soria inaugura una Casa-Hogar para madres en situación de vulnerabilidad

El obispo de Osma-Soria, Abilio Martínez Varea, ha bendecido e inaugurado este viernes la Casa-Hogar Santa Teresa de Calcuta que Cáritas diocesana pone a disposición de las "madres sorianas que están solas y no pueden afrontar de manera autónoma la crianza de sus hijos por encontrarse en situación de vulnerabilidad", según ha asegurado el director de Cáritas en la Diócesis oxomense-soriana, Francisco Javier Ramírez de Nicolás.

La Casa-Hogar, enclavada en la capital soriana nace como un servicio dirigido a acoger a "aquellas mujeres con menores a cargo que no pueden de forma independiente afrontar las necesidades básicas, garantizándoles un lugar donde puedan vivir de forma digna y dándoles la seguridad que necesitan para comenzar un proceso de adquisición o de recuperación de su autonomía".

En sus palabras, el obispo ha indicado que este proyecto nace de un convencimiento: "La fe sin obras está muerta; la fe tiene que cuajarse en obras pues, de lo contrario, no es fe. Esta Casa busca ser un hogar de verdad, no una pensión; busca que, las mujeres que necesiten usar este recurso de nuestra Cáritas diocesana, se sientan en familia. La puesta en marcha de la Casa-Hogar Santa Teresa de Calcuta es una forma de que nuestro discurso sobre la familia no sea solo eso, un discurso, sino una realidad y hoy, con esta inauguración, mostramos a la sociedad soriana que nos interesa la familia".