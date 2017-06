ASDEN plantea demoler las cúpulas del PEMA, a cambio de renunciar al recurso ante el Tribunal Supremo

La asociación ecologista ASDEN renunciará al recurso ante el Tribunal Supremo por la sentencia que declara legal el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) de Soria, si la Junta de Castilla y León ofrece una garantía "fiable" de que demolerá las cúpulas de la energía en un plazo determinado.

ASDEN ha convocado este lunes una rueda de prensa para explicar su posición sobre la sentencia del TSCyL que declara legal el desarrollo del PEMA y avanzar sus planteamientos en este proceso jurídico que puede sustanciarse definitivamente en el Supremo.

La oferta de ASDEN pretende que no se eternice la posibilidad de implantar industrias en el PEMA. "Como no tenemos ninguna intención para que se pongan esas maravillosas industrias, proponemos que la Junta nos dé garantías suficientes institucionales y no presentaremos recurso de reposición siempre que lo que está en suelo no urbanizable sea demolido", ha reclamado el miembro de ASDEN, Luis Giménez.