Más de 500 trabajadores se manifiestan en Soria para exigir mejoras en el Convenio del Metal

Más de medio millar de personas se han manifestado esta tarde por el centro de Soria capital para exigir mejoras en el Convenio Colectivo del Metal.

Las organizaciones sindicales Comisiones Obreras y UGT han convocado dos jornadas de huelga -la primera comenzó este miércoles- en el sector del metal, que afectará a 3.000 trabajadores en la provincia, y que este jueves se ha hecho más visible con una manifestación desde la plaza Mayor hasta las sedes sindicales.

Sindicatos y patronal, tras varios encuentros, no han llegado a un convenio. La propuesta de la patronal incluía un 1,75% de aumento en 2017, 1,5 en 2018 y 1,75 en 2019, con cláusula de revisión salarial según el IPC. Unas condiciones no vinculantes para el futuro como explicó la patronal y que Comisiones Obreras y UGT no han aceptado, con lo que el sector finalmente convocó esta dos jornadas de huelga a la espera de una nueva negociación. FOES APUNTA A UN BAJO SEGUIMIENTO