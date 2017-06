El mapa eólico suma 1.200 MW, pero hay otros 1.400 en trámites por una infraestructura colapsada

La provincia de Soria tiene en la actualidad una potencia de 1.146 MW en un mapa con 41 parques eólicos en funcionamiento con 957 aerogeneradores, según los datos del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo. Pero hay otros 42 pendientes de puesta en funcionamiento con una potencia previsible de 1.357 MW. Estos parques se encuentran en diversas fases de tramitación, pero probablemente muchos de ellos no llegarán a hacerse realidad porque caducarán sus expedientes. El problema no es otro que la falta de infraestructura de red eléctrica para asumir la energía a través de las líneas de evacuación. Y es que el territorio nacional está colapsado, más aún Soria y Castilla y León. No obstante, la planificación estatal está cerrada hasta 2020, de modo que habrá que esperar a esa fecha para ampliar la red y que la provincia y la Comunidad puedan optar para dar salida a estos proyectos.