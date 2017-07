El proyecto de esquí en Urbión requiere una inversión de 35 millones

El presidente de la Diputación de Soria, Luis Rey, ha informado este lunes de las conclusiones de este estudio a la comisión de Desarrollo Económico y a los alcaldes de la comarca de Pinares, antes de que se dé a conocer a instituciones y colectivos para abrir un debate conjunto.

Del total de la inversión, se prevén 14 millones para los remontes; 7,7 para la innivación artificial; 5,1 para la construcción de las instalaciones incluidos los edificios; 3,1 para las contingencias; 2 para las pistas; 1 millón para los vehículos; 1,4 para los estudios y gestión de la construcción; y 1,6 millones para otros conceptos.

En cuanto a la viabilidad económica, el documento establece la necesidad de que la estación cuente con una subvención o ayuda anual de 1,5 millones de euros, algo que según ha explicado el presidente en virtud del estudio de viabilidad viene siendo habitual en el resto de estaciones de esquí de España y Europa.

No obstante, vista la previsión del número total de visitantes anuales que podrían llegar a Urbión, unos 70.000 (63.000 en invierno y 7.000 en verano), el impacto económico que puede suponer un recurso de este tipo arroja un "balance económico global positivo".

Respecto a la ubicación, Rey ha explicado que el estudio "analiza las orientaciones existentes (oeste y sur) y confirma que no existe ninguna orientación norte que permita el desarrollo de pendientes para esquí alpino".

En cuanto a lo climatológico, el documento reconoce que "está subiendo la temperatura, algo que no afecta solo a Urbión sino que es una realidad de todo el planeta, y cada año nieva menos", si bien Rey ha lanzado un mensaje de tranquilidad ya que "el estudio no dice nada" que no se supiera.

En esa misma línea, el documento recuerda que el proyecto no encaja dentro del Plan de Ordenación del Espacio Natural, sobre lo que Rey ha recordado que también es "es algo que ya se sabía" y que "ha sucedido también con la construcción de otras estaciones", por lo que ha aconsejado que "es importante que no se alarme nadie".

Otro de los datos que aporta el estudio es el empleo de este proyecto, para dinamizar de una de las comarcas sorianas más castigadas por la crisis, y que cifra en 89 puestos de trabajo, con un 40% fijos y el 60% temporales.

El presidente de la Diputación ha anunciado que encargará un nuevo estudio que permita ampliar la información del documento de Neugest en relación a la posibilidad de ampliar el punto de nieve de Santa Inés así como analizar otras variables que vayan más allá del esquí alpino como pueden ser el esquí de fondo, de travesía u otro tipo de actividades de montaña.