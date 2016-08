Varios vecinos denuncian el estado de la parte trasera de la concatedral

Varios vecinos del barrio de San Pedro denuncian elen el que se encuentra la parte trasera deSegún comentaron a HERALDO llevan reclamando durantede la Concatedral mediante cartas y reclamaciones tanto al Ayuntamiento de Soria y al Obispado de Osma-Soria, aunque señalaron que desde la institución municipal tan solo les contestaron a las primeras reclamaciones, alegando que se trata dey por parte del Obispado no recibieron ninguna respuesta. También aseguraron que habían pensado ponerse en contacto con el Defensor del Pueblo "debido a la escasa respuesta" para ver si les podía ayudar en su problema.La queja la emiten varios residentes del barrio de San Pedro porque califican quey malas hierbas que en algunos casos alcanzan el metro". Además, señalaron que en la zona "abunda la suciedad y los excrementos de animales".Asimismo, estos residentes tambiéncolindante al edificio religioso."Aparte de los ciudadanos, el deterioro de la parte trasera de la Concatedral de San Pedro tambiénque reciben los turistas al ser uno de los monumentos con más reclamo de la capital. Muchísimos visitantes pasean a diario por este lugar para ver el ábside de la iglesia y la parte trasera del claustro y se llevan una imagen muy deteriorada del monumento y de la ciudad en general", comentaron.Los vecinos plantean que con el asfaltado de la zona, la creación de un jardín o simplemente con el mantenimiento y limpieza se mejoraría enormemente la imagen de uno de los monumentos más visitados de Soria y de la capital en general.

Obispado Osma-Soria

Los responsables de la Concatedral de San Pedro comentaron a HERALDO tras ser preguntados por el tema que se trata de unañadieron.Otros encargados de la institución religiosa aclararon que recibieron una queja "hace bastante tiempo" y al no pertenecer a sus competencias fue remitida a la concatedral, aunque también recalcaron que "personalmente no se les había quejado nadie".

Ayuntamiento

Tras la queja de particulares sobre el estado de la parte trasera de la Concatedral de San Pedro HERALDO habló con Javier Antón, concejal de Obras del Ayuntamiento de Soria. Antón afirmó que el Ayuntamiento intenta "flexibilizar", peroTambién señaló que el terreno que está justo detrás de la Concatedral está calificado como urbano, no consolidado y que para hacer actuaciones tiene que haber un proyecto conjunto de todos los propietarios.mientras tanto se intentará controlar", declaró el concejal de Obras del Ayuntamiento de Soria. "No se actúa de una manera contundente, se hacen informes de vigilancia", afirmó.

Asociación de Vecinos

Eliseo Gonzalo, presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio de San Pedro, corroboró a HERALDO el estado de la zona, a pesar de que no han recibido ninguna queja particular: ", sobre todo la zona de las ventanas del claustro, pasa mucha gente y dan vueltas por detrás".Asimismo, el presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio de San Pedro también afirmó la existencia de bastantes excrementos de animales en la zona,. Gonzalo destacó que varios propietarios de mascotas tienen la costumbre de no recoger las deposiciones de sus perros, pero que es un problema que afecta a muchos puntos de la ciudad y que si no se les recrimina en muchas ocasiones no dejan el entorno limpio.