Los barrios urgen mejoras en el asfaltado, la reordenación del tráfico y la pasarela de Las Casas

Temas relacionados con lay el estado de las calles y aceras son las demandas más recurrentes de los barrios de la capital al Ayuntamiento de Soria para ser incluidas en los presupuestos del próximo año. Particularmente Las Casas insiste un año más con pedir la pasarela , como una reivindicación de los vecinos desde hace años, y el Casco Viejo solicita apoyo a los emprendedores para reactivar la economía de la zona, más afectada aún por la prolongación de las obras del mercado.En algunos casos las peticiones no dependen directamente del Ayuntamiento sino que estánde alguna empresa de servicios o de particulares, pero que "con una buena gestión" podrían conseguirse, según opinan los representantes vecinales.En La Barriada reiteran la falta de seguridad en la avenida Valladolid y el descuido de su mantenimiento, para lo cual piden una renovación integral, "empezando por las aceras que están intransitables" hasta acometer actuaciones para "solucionar los problemas de tráfico por la cantidad de accidentes que se registran en esa zona", indicó el presidente de la asociación de vecinos de La Barriada, Ignacio Gutiérrez.. "La han dejado a medias, han quitado las bandas sonoras para hacer un paso elevado y no lo han terminado y es demasiado el tráfico y las carreras de los coches la hacen peligrosa, ya se han llevado todo y parece que allí se va quedar sin terminar", opinó Gutiérrez.Otra de las actuaciones prioritarias es la"y eso supondría eliminar todos los postes de cableado y a la vista quedaría una calle bien puesta sin los cables colgando como está ahora", afirmó el presidente.Estrenando el cargo, Fernando Arévalo, presidente de la Asociación de Vecinos de Los Pajaritos, elegido hace un par de meses, incidió en lasde las calles y pide que algunas de éstas vuelvan a ser de doble sentido o de uno, aunque sea a costa de sacrificar una línea de aparcamientos.Arévalo señaló que tienen pendiente, bien mediante sentidos únicos (una calle de subida y otra de bajada) o bien eliminando un lado de aparcamientos". Asimismo solicitó un acceso para el centro de salud de La Milagrosa y el cambio de señalización de las calles Castilla La Mancha, Cuenca y Bravo de Saravia, "ajustándose al uso de las mismas, es decir, eliminar los carriles completamente imposibilitados por el aparcamiento de los vecinos y restablecer circulaciones de sentido único", precisó.Por otro lado, demandaron además la ejecución de las, que "quedaron solo en un corrimiento de tierras" y la mejora de la zona de escaleras que comunica la calle José Tudela con Camino de los Toros con el desbroce y limpieza de la vegetación y mejora de iluminación.Por su parte, el portavoz del Casco Viejo, Carlos Lafuente, hizo hincapié en elcon "el apoyo a los emprendedores y una discriminación positiva en el barrio, además de continuar con las políticas para seguir mejorando del alumbrado público, vigilar el estado del pavimento de las calles, seguir buscando la solución al tráfico y, una vez que quede claro cómo queda el mercado de abastos, ver la búsqueda de la solución de las plazas de aparcamiento, bien a través del parquin u otra, porque sino lo harán si no hay aparcamientos adecuados", matizó.El Ayuntamiento se ha propuesto facilitar las cosas a todo el que quiera instalar su negocio en el Casco, en los locales que están libres, y subvencionar la creación de empleo. "que es una asignatura pendiente de esta ciudad", acotó Lafuente.En San Pedro, los vecinos tienen sus miras puestas en las obras que se podrán desarrollar con el proyecto Intramuros. Eliseo Gonzalo, presidente de San Pedro, manifestó que lo prioritario es la ejecución de obras con ese proyecto porquedesde de antes del puente de piedra. "Nos preocupa porque es la primera imagen para el visitante, desde el convento de San Agustín y tienen que arreglar una entrada bonita para Soria y la parte del río también, las casas viejas dan mal aspecto. Todos los arreglos se quedaron parados con la crisis". Asimismo, se unen a las reivindicaciones del Casco Viejo en la promoción de las tiendas o los negocios para los emprendedores.Teresa Gonzalo, presidenta del Calaverón, afirmó que, que está pendiente de la aprobación en Patrimonio, "en principio no tenemos nada más urgente", agregó. Los vecinos se reunirán a primeros de setiembre para analizar la situación del barrio y verán qué más necesitan. "Tal vez pidamos algún pasamanos en alguna cuesta porque en invierno es peligroso para los mayores, pero si hay algo más gordo se hablará en esa reunión y se recibirán las propuestas de los vecinos", acotó.Por su parte, José Antonio Postigo, presidente de la Asociación de Vecinos de Santa Bárbara asegura que los vecinos "se darán con un canto en los dientes" cuando veanque están ejecutando en la parcela del conservatorio que prevé una zona de esparcimiento para los niños y para acoger pequeñas presentaciones. "Estamos encantados de que esta obra se concluya y poderla disfrutar a partir de octubre", destacó Postigo.