ASDEN denuncia vertidos "urbanos o domiciliarios" en el río Duero en la zona del Soto Playa

La Asociación Soriana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (ASDEN) ha denunciado este martes que el pasado jueves 1 de septiembre de 2016, entre las 23:30 y las 4:15 horas, se produjode "aguas pestilentes que llevaba en suspensión papeles, compresas y otros residuos".Los ecologistas apuntan que "todo indicaba" que el vertido, que se habría producido en la margen derecha de la zona del Soto Playa,Este hecho se habría registrado en el mismo lugar en el que ASDEN-Ecologistas en Acción de Soria(Lunes las Bailas). "La diferencia es que ahorala carga contaminante era mayor yurbanas o domiciliarias", explican. "Además, este vertido se ha hechoes decir, con la intención de que no sea perceptible ni visible por ningún agente de la autoridad, ni por ningún vecino que pueda llamar la atención o quejarse de tan reprochable acto", agregan.En los últimos meses los ecologistas ya han denunciado varios vertidos por la provincia, "los cuales quedan impunes o con sanciones irrisorias que en ningún caso tienen el efecto aleccionador y preventivo". Por este motivo, acusan a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y a la Junta de Castilla y León dey sanción que evite estas agresiones al medio acuático, y por lo tanto a nuestra salud". "Por ejemplo, para denunciar este vertido en el preciso momento de su detección, a las 23:30 horas, un ciudadano no sabría a que autoridad comunicarlo, y en su caso es posible que no hubiera personal con los medios y conocimientos para investigar y coger las muestras de forma adecuada", lamentan."Por supuesto, al Ayuntamiento de Soria no se podría llamar porque ya en los vertidos del Lunes las Bailas expuso que eran normales", añade ASDEN, criticando al Consistorio capitalino por "estar obstinado en hacer campaña publicitaria y electoral de las bondades ambientales sorianas". "en los que, presuntamente, tiene cierta responsabilidad".Por su parte, el Ayuntamiento ha querido salir al paso de esta denuncia asegurando quey se ha puesto en contacto con Subdelegación del Gobierno en Soria para entablar conversaciones con Seprona y CHD yy si se trata realmente de un vertido", como apunta ASDEN."Inicialmente, la empresa mixtadel sistema de bombeos, ni rejas", agregan desde el Consistorio, que hay pedido "inmediatez en próximas ocasiones, tanto de asociaciones como particulares", para que la Policía Local pueda acudir de forma inmediata al lugar y avisar a la Guardia Civil para la toma de muestras e investigación de la posible procedencia.Los ecologistas recuerdan que este tramo del río Duero es reconocido como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), Bien de Interés Cultural (BIC), con importante atractivo turístico y que está siendo promocionado como lugar de piragüismo.