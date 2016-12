El Ayuntamiento de Soria abre el período de inscripción para formar las mesas de trabajo de San Juan

Serán cinco las mesas de trabajo que articularán el debate ciudadano en torno a las novedades de la Ordenanza, aspectos organizativos y pedagogía de las fiestas. El Foro de San Juan, la reunión abierta a todos los interesados, aceptó este miércoles la propuesta del Ayuntamiento sobre cómo organizar la discusión con el horizonte de que quienes se apunten a partir del Martes a Escuela del año próximo comoEducación y pedagogía de las fiestas; acceso al cargo de Jurados; Cuadrillas y peñas; actos sanjuaneros; y festejos taurinos serán las comisiones que se reunirán una vez al mes para analizar los diferentes aspectos implicados. La idea, expuso el alcalde, Carlos Martínez, es que(con una duración que no supere la hora y media)para no dispersarse. Las mesas, abiertas al público en general previa inscripción (hasta la primera quincena de enero), se completarán con reuniones generales, también abiertas, donde se pondrán en común las posturas. En el Foro quedó claro que al ser un método novedoso es posible que tenga que ir adaptándose", refirió el alcalde.", explicó el alcalde sobre el método. Hay que tener en cuenta que hay cuestiones, como las pedagógicas, que son ajenas a la norma y que no dependen del Ayuntamiento. Aquí el objetivo no es desarrollar una "base didáctica" para exponer en los colegios, sino conseguir una colaboración con la autoridad educativa de manera que San Juan entre en los centros y proponer algo parecido a lo que en su momento realizó el colegio San José: buscar a través de las fiestas motivos para explicar materias.Hay temas que"Al final la chicha va a estar en la mesa dos", es decir, en la relativa al acceso al cargo de Jurados.Al inicio del encuentro, Martínez dio cuenta de las inquietudes expuestas en la primera sesión. Pedagogía, las peñas, los Jurados, el Viernes de Toros, reestructuración de Cuadrillas, entrada en fiestas, cobro del recibo, actos sanjuaneros, La Saca, auditorías o del debate del "antitaurinismo" y cómo reaccionar fueron algunos puntos que quedaron sobre la mesa, lanzados por los participantes, y a los que ahora se les intentará dar respuesta mediante las mesas.y la conveniencia en convertirlas en asociaciones de manera que cuenten con una cobertura legal.