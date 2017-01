El Consistorio iniciará una nueva campaña contra las heces caninas

Pasear por aceras, parques o zonas ajardinadas se convierte diariamente en una digna ‘proeza’ para los estómagos sensibles. Da igual la zona (aunque, en esto, el entorno del parque de Santa Clara se lleva la palma) o el día. Las heces caninas se han hecho un hueco casi constante en el paisaje urbano de la ciudad y, aunque desde el Consistorio soriano llevan los últimos años incidiendo en campanas de concienciación para su recogida, el problema no consigue erradicarse. "Es un tema bastante problemático", confiesa la concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad Urbana, Ana Alegre.



Un perro de unos 15 kilos de peso puede generar alrededor de 600 gramos de excrementos al día (18 kilos al mes), pero a la ecuación hay que sumar otros factores: la existencia de una creciente población perruna en la ciudad y el hecho de que unEl resultado: una cara no demasiado amable de la ciudad y un constante foco de transmisión de enfermedades para otros perros, pero también para los humanos, a través de parásitos (como la hidatidosis, que puede provocar la aparición de quistes) o bacterias (salmonelosis, tuberculosis y brucelosis), que pueden llegar a sobrevivir unos 10 meses en las deposiciones no retiradas, por el aire o vía oral.El artículo 20 de la ordenanza municipal que regula la tenencia de mascotas o animales de compañía en la ciudad es claro:y, en general, en cualquier lugar destinado al paso de peatones, incluidas zonas de tránsito privado". Pero no todos los propietarios de perros lo cumplen. De hecho, jardines y alcorques se han convertido en auténticos ‘W.C’ para las heces perrunas. Lugares rehabilitados recientemente, como la calle Doctrina, es una de las nuevas ‘víctimas’ de este problema de convivencia ciudadana. Y, precisamente a eso, a la responsabilidad y a la sensibilización, apelará la nueva campaña que la Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad Urbana. Será una iniciativa que pondrá el acento en lo positivo, "en toda la gente que lo hace bien", avanza Alegre, y que tratará de implicar a todos los colectivos afectados. "Hemos mejorado mucho. Hay que felicitar a la gente que lo hace bien, pero también hay que pedir más colaboración a las personas que no lo hacen", insiste la concejala.. "Hay que humanizar el problema para llegar al corazón", asegura Alegre.Para el Ayuntamiento de la capital es un problema que afecta a temas de higiene, pero también a la salud laboral de los trabajadores de la empresa de mantenimiento de parques, uno de los colectivos más afectados directamente. Está costando hacer entender a los propietarios que en las áreas de césped y ajardinamiento hay que recoger los excrementos de las mascotas, así como en los alcorques que rodean los árboles. En este sentido,Sólo durante la pasada Navidad la Policía Local tramitó seis denuncias relacionadas con el incumplimiento de la ordenanza que regula la tenencia de animales domésticos.en casos de reincidencia. De cualquier forma, precisa la concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad Urbana, pillar ‘in fraganti’ a los infractores siempre es difícil.. En Colmenar Viejo (Madrid) o Tarragona han iniciado una campaña especial de vigilancia de la ciudad a través de detectives privados. También en esta localidad catalana se ha barajado la opción de realizar análisis de ADN de las heces para identificar y multar a los dueños infractores.Por eso, la concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad apuesta más por la sensibilización y la educación ambiental, aunque considera que la sanción también es una parte imprescindible del proceso de sensibilización.Eso sí, preocupa a la edil algunas puntos como el parque de Santa Clara y las zonas ajardinadas que orlan la vieja muralla medieval, uno de los lugares con mayor incidencia de excrementos de la ciudad. ". Cuando consigamos hacer el centro cívico en la antigua iglesia de Santa Clara le daremos otro aire", explica Alegre.No obstante, hay que recordar el ya mencionado caso del nuevo acondicionamiento de la calle Doctrina y otros entornos nuevos que no se libran de este fenómeno.Para la concejala, es innegable que al igual que el propietario tiene que hacerse cargo de la alimentación de su can, también tiene que hacerlo de sus deposiciones.los más sensibles a la propagación de las enfermedades que pueden transmitir las heces caninas.