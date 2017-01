El PP votará 'no' a las cuentas para 2017 porque "suben los impuestos y repiten proyectos"

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Soria, Adolfo Sainz, ha comparecido este viernes en rueda de prensa para anunciar que los concejales populares votarán 'no' a los presupuestos del Consistorio capitalino para 2017, que se debatirán en pleno el próximo lunes.



, ha explicado Sainz, quien ha explicado que el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) experimentará un aumento del 7% este ejercicio, "lo que permitirá al Consistorio recaudar 12 millones de euros". "Además, el equipo de Gobierno socialista no ha puesto en marcha bonificaciones en el IBI para empresas y familias y subirá también todas las tasas", ha lamentado el edil.Al margen del IBI, Sainz ha justificado la negativa de su partido alegando que el Partido Popular". Asimismo, el edil popular ha detallado una relación de "propuestas no atendidas" por el equipo de Gobierno dirigido por Carlos Martínez "como la ejecución de un centro tecnológico, la instalación de la pasarela de Las Casas o una segunda que una la capital con la urbanización Camareta".Sainz también ha criticado quecuyo plan lo financia al 100% la Junta de Castilla y León en Soria" y ha alertado sobre "el escaso nivel de ejecución del Consistorio". “No nos creemos los presupuestos porque se incumplen las inversiones reales, a fecha 30 de noviembre sólo se había ejecutado el 27% de lo que presupuestó en 2016 el equipo de gobierno socialista. El resultado es que, un año tras otro,ha explicado el edil, enumerando proyectos como “el rocódromo, el centro cívico de San Clara, el albergue municipal, la nueva comisaría local, el parque de bomberos, la famosa ronda suroeste…”.En referencia a la inclusión en las cuentas del bulevar de la Avenida Valladolid, Sainz ha matizado que su formación interpreta esta iniciativa como "un arma arrojadiza contra el Ministerio de Fomento y el PP porque, a fecha de hoy, no conocemos el proyecto”. “Nos tiene acostumbrados el equipo de Gobierno a utilizar el Ayuntamiento de Soria como arma política contra el PP, la Junta y el Ministerio”, ha terminado Sainz, que sólo ha puesto de manifiesto el apoyo de su formación a las cuentas del equipo de Gobierno en dos asuntos: el proyecto 'Soria Intramuros' y 'Numancia 2017', "aunque este último lo hemos apoyado a ciegas porque