El Ayuntamiento y la Empresa Mixta del Agua conciencian sobre la importancia de no arrojar toallitas al inodoro

La concejal del Ayuntamiento de Soria, Ana Alegre, y el gerente de la Empresa Mixta del Agua de Soria, Miguel Cebrián, han presentado la iniciativa, que pretende evitar una práctica que acarrea serios problemas tanto en las infraestructuras y depuradora de la ciudad como en las propias instalaciones y desagües de los inmuebles con averías importantes en las comunidades de vecinos y hogares.

La labor de concienciación de la ciudadanía no es sencilla debido a que los propios fabricantes señalan en sus envases que se pueden eliminar estas toallitas a través del inodoro, según se ha puesto de manifiesto en la presentación.

Precisamente Cebrián ha reconocido que también se está trabajando para que los fabricantes modifiquen estos mensajes en sus productos. "Está recurrido ante la OCU, a pesar de las advertencias siguen publicitando un producto biodegradable cuando no es así", ha señalado, tras lo que ha insistido en que "a pesar de lo que digan los fabricantes, no son toallitas reciclables".

Cebrián ha asegurado que, por ese motivo, "todas las semanas hay atascos" y concretamente en una zona muy localizada que es la de Los Royales y la avenida de Valladolid donde residen muchos jóvenes con niños pequeños. "Estamos trabajando para solucionarlo pero la ayuda más importante que podemos tener es que la ciudadanía haga las cosas bien", ha señalado. Además, ha añadido que las toallitas desmaquilladoras producen el mismo efecto.

En este sentido, Ana Alegre se ha mostrado optimista de cara a los objetivos de la campaña 'La toallita pesadita' debido al alto nivel de concienciación con el reciclaje de los sorianos y porque los principales usuarios de estas toallitas tienen un perfil joven.

"Muchas veces es desconocimiento. No es que no se quiera cuidar el medio ambiente. De hecho, Soria es una ciudad comprometida. Además no solo trae problemas a la depuradora, si no que antes también da problemas en los edificios", ha reiterado.