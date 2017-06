Amigos de La Saca constata que los toros son "propicios" para el monte al ser "más ligeros" y estar "unidos"

Los novillos de Valonsadero también han causado una formidable impresión entre los componentes de la Asociación de Amigos de La Saca, que no dudan en catalogar a la manada como la mejor en muchos años. Al menos a priori, sobre el papel, tras un vistazo superficial en la finca y en el monte y a la espera de comprobar su comportamiento en los festejos. El presidente, Raúl González, celebra que en esta ocasión los animales "han venido bastante más descargados de carne" ya que en anteriores ediciones llegaban "con excesivo peso", lo que dificultaba los dos eventos del monte y fundamentalmente la conducción hasta la capital el Jueves La Saca. "Es mejor", remarca, que estén "ligeros". La "experiencia nos dice que los toros pesados difícilmente llegan a la plaza" el jueves de San Juan, por lo que el hecho de ser "grandes, pero menos" que otras veces "agrada" a la agrupación en el sentido de que aprecian que será más sencillo su manejo. Supuestamente.

A juicio del presidente, sí hay varios que rozan los 500 kilos, aunque son los menos. En general, expone González, no pesan mucho más de 400 kilos. "Hay dos o tres que sí estarán sobre los 480 kilos. Es habitual que alguno destaque sobre el resto, bien por pequeños o por grandes", expone, ratificando la sensación generalizada del sábado en El Desencajonamiento, de ser bastante desiguales. Con todo, González subraya que en global "es una camada propicia" para los actos venideros. "Los más grandes de este año no estarían entre los más grandes de los anteriores, sino que estarían en una posición normal".

Aunque más allá del tamaño, lo importante es comprobar la bravura de los animales, procedentes de la ganadería manchega de Laura Velasco. Algo que no se conocerá hasta el sábado, en la celebración de El Lavalenguas. Sin embargo, el colectivo destaca de inicio, tras contemplar su comportamiento en la finca de Toledo y durante estos dos días en Valonsadero, que "van todos muy unidos", lo que aparentemente facilitará el trabajo en los encierros de La Compra y El Lavalenguas y en el recorrido de La Saca. Desde su llegada a Cañada Honda, han permanecido "juntos en todo momento", sin romperse la manada. "Eso es bueno" para las tareas que deben realizar los caballistas. Con todo, González admite que la apariencia no es garantía de nada. Y pide no obviar que "lógicamente" derrocharán "bravura cuando estén solos". En este sentido, el llamamiento, no deja de ser imprescindible pese a que no es novedoso: precaución y a la vez respeto.