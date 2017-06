Los usuarios de los huertos municipales piden más control del gasto de agua

Los usuarios proponen como temas principales una mejor gestión del agua para evitar el excesivo gasto, que se restrinjan las visitas, que no se permita la entrada de mascotas y que los niños que se acerquen al espacio estén más controlados, entre otras ideas que se están valorando para próximas reuniones, según informó el presidente de la junta directiva de los Huertos Municipales de Soria, Andrés Sánchez.

Las iniciativas han surgido tras detectar los fallos o las deficiencias de este período a fin de poder subsanarlos. La reunión contó con la presencia de un ingeniero de medio ambiente y uno de montes. "Hemos analizado el consumo que hemos estado haciendo y reconocemos que se ha gastado mucha agua, pero tampoco sabíamos la cantidad que podíamos utilizar porque ha sido muy cómodo abrir los grifos y dejar que el agua corra en las parcelas. Se ha estudiado la forma de riego que vamos a usar y se ha propuesto que sea por goteo. Algo que algunos usuarios sí que tienen instalado", indicó Sánchez.

El problema es que no todos los usuarios han tenido los medios o la iniciativa para invertir en este sistema que requiere gastar dinero. "Queremos que se haga obligatorio el riego por goteo. El que coja un huerto para la próxima campaña tendrá que invertir en esto si es que la parcela que le toca no lo tiene. La idea es concienciar a los usuarios de la importancia de la conservación y buen uso del agua", explicó el presidente de la junta directiva.

En cuanto a las visitas, han propuesto que se restrinja a tres personas por huerto, "porque hay días que esto parece El Collado o el monte Valonsadero en fiestas, lo que constituye una incomodidad para los que están trabajando en sus parcelas", comentó Sánchez.

La prohibición de mascotas en el espacio está indicada pero, al parecer, algunos usuarios las llevan y se ha pedido más control al respecto así como que no dejen sueltos a los niños pequeños. "En ocasiones hay niños corriendo entre los huertos que no ven si van pisando lo que está creciendo. El control deben ejercerlo las personas que los llevan y no deben permitirles que estropeen los cultivos", explicó.

Otro de los temas que se trató en la reunión fue la limpieza. "Insistimos en esto porque lamentablemente no todos quitan las hierbas y hace falta un mantenimiento en este aspecto. También se planean pautas para mejorar la convivencia entre los usuarios "porque ha habido roces y entredichos que debemos corregir".

La segunda fase

La mayoría de los actuales adjudicatarios espera participar en la próxima fase, aunque el presidente afirma que al menos un 20% de ellos no repetirá por problemas de salud o por su avanzada edad. "Esta es una zona de jubilados y como es lógico hay gente que se cansa y hay varios que cuando se acabe la campaña ya no lo quieren coger".

Los que sí están dispuestos a seguir han adquirido querencia a su parcela que han cuidado con mimo y dedicación y en la que no solo han invertido horas de trabajo sino también dinero "en poner buena tierra, sistemas para proteger los cultivos o el riego por goteo". Por eso esperan que la parcela que se les asigne en la segunda fase esté en buenas condiciones.

"En principio nos han dicho que podremos seguir, pero no es oficial aún, el asunto es que probablemente no tendremos las mismas parcelas, será la que nos toque según el sistema que decidan emplear, ya sea por sorteo o como decidan adjudicarlos", explicó el presidente, que comentó que insistirán en proponer que "los que llevamos unos años, que hemos mejorado huertos en calidad y cantidad, y que hemos invertido en ellos, los conservemos, porque hemos sido nosotros los que los hemos trabajado y acondicionado. Un 90% de las parcelas está en muy buenas condiciones además se le coge cariño porque lo has preparado a tu gusto", explicó.

El Ayuntamiento se plantea dar prioridad a los nuevos, con el porcentaje de huertos que se queden libres, y a quienes probablemente les toque una parcela bien preparada. "No nos garantizan que nos quedemos con la misma parcela, lo que es una pena. También nos han dicho que considerarán la antigüedad porque hay muchos que han entrado después de iniciada la campaña. Los nuevos irán primero, luego los que están en reserva por antigüedad como la mayoría de los que estamos ahora, y después el resto", comentó Sánchez.