La Asociación de Amigos de La Saca confía en que los novillos estarán en condiciones para la traída

Un comportamiento dentro de lo previsible en La Compra, pero con buenas perspectivas de cara a La Saca. Es el resumen de la apreciación que puede hacerse de los novillos de Valonsadero, unas reses menos movidas en el festejo del domingo, pero que en la traída estarán previsiblemente en condiciones de dar juego. En estos días habrá que esperar a que "se les pasen las agujetas" y comprobar si tienen "algún tipo de lesión", explicó Raúl González, presidente de la Asociación de Amigos de La Saca. Todo ello confiando en que en el recorrido del monte a la ciudad actúen "con pleno rendimiento".

"Son los novillos que se necesita para La Saca, toros que vayan de más a menos", refirió González. En la mañana de este lunes "había tres ‘tocados’" tras la celebración del domingo, con "agujetas" y "los típicos golpes de cuando se pegan entre ellos, o están agarrotados o tienen tirones". Algo "normal" en estos animales y estos festejos. No se espera que haya complicaciones en estos días en cuanto a su estado. "Seguramente, tratándoles es casi seguro que estarán para La Saca perfectos", señaló el presidente. Más todavía teniendo en cuenta las jornadas de espera hasta la traída. "Ahora les viene bien todo este parón", que "aprovechan para descansar". La actitud de las reses en La Compra, menos lanzada o apática en ocasiones, no extraña a los Amigos de La Saca. Que los novillos estuvieran "más parados era completamente lógico", después de un Lavalenguas en que "arremetieron mucho". Con ello, "lógicamente los animales se gastan". A la espera de su evolución, no se advierten problemas que dificultaran su acción en la traída.

"El tipo de ganado que hay nos gusta para realizar La Saca", expresó el presidente de la Asociación de Amigos. Es un buen ganado "por lo que han demostrado en estos días", en referencia a su empuje. Así, se mantuvieron "bravos" en el Lavalenguas. El domingo también, aunque "mermados". No obstante, "se recuperarán para el Jueves y volverán a sacar esa bravura", vaticinó.