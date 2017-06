El Ayuntamiento de Soria pondrá en marcha una campaña para erradicar los "micromachismos" en los festejos

Comentarios subidos de tono o relacionados con el físico, a veces reiterados de forma persistente; tocamientos no consentidos, acoso en grupo, situaciones todas ellas desagradables para las mujeres... El tema preocupa al equipo de Gobierno y, coincidiendo con los próximos sanjuanes, el Ayuntamiento de Soria ha decidido iniciar una pequeña campaña de sensibilización destinada a erradicar estos comportamientos machistas. «Es una realidad social y no sólo ocurre en fiestas, pero sí es verdad que estos ‘micromachismos’ aumentan durante los festejos», señala la concejala de Acción Social, Cooperación e Igualdad en el Consistorio soriano, Ana Alegre.

Para tratar de concienciar sobre lo inadecuado de estas actitudes, fundamentadas en la falta de respeto a la mujer, se distribuirán entre los sanjuaneros una serie de pegatinas divulgativas durante la jornada del Viernes de Toros. «No está todo permitido, ni tampoco en fiestas», recalca Alegre.

El objetivo es «desmitificar» este tipo de conductas, que dejen de verse como algo normal y, sobre todo, como parte de los sanjuanes y la diversión festiva. Para la edil deben entenderse como lo que son: «Comportamientos degradantes hacia las mujeres».

Esta primera campaña del Consistorio soriano se ha inspirado en otras ya iniciadas en otros Ayuntamientos. No niega la concejala de Acción Social, Cooperación e Igualdad, que sucesos como los que el año pasado conmocionaron a la opinión pública en las fiestas de San Fermín son los que tienen más repercusión, pero conminó a prestar también atención a otros que pasan mucho más desapercibidos y que, por tanto, son más difíciles de erradicar. «Que te toquen el culo, que se metan con tu cuerpo, que te echen agua y luego hagan como que te secan...», añade Alegre, parecen «cositas pequeñitas», pero en realidad no lo son. Forman parte del mismo proceder machista que debe reprobarse y erradicarse. Esta campaña, que será presentada oficialmente el próximo lunes, tendrá como fin no tolerar el acoso en San Juan. «Que los que estén al lado no rían las gracias» y, sobre todo, que no permitan estas actitudes. Para la edil es importante que los propios varones repudien y reprendan este tipo de actitudes que minusvaloran a la mujer y la degradan a un mero objeto de diversión masculina.

Afortunadamente, insiste la concejala de Acción Social, Cooperación e Igualdad, la sociedad está empezando a denunciar estos comportamientos, algo que, en su opinión, debe ir acompañado de la erradicación de muchas ideas machistas que aún pesan sobre la mujer.

Alegre recalca que «decir no significa no», incluso cuando se está bajo la influencia de bebidas alcohólicas, y que ese tipo de situaciones de acoso no son normales. La concejala invita a que no sólo las mujeres denuncien este tipo de situaciones. También debe ser una labor de los varones. Sucesos como los acaecidos durante las pasadas fiestas de San Fermín son «el horror» al que no pueden tender los sanjuanes y, en este aspecto, la edil espera que esta terrible agresión sexual sirva para sensibilizar a la población sobre la necesidad de poner coto a este tipo de comportamientos en los que la mujer se convierte, por género, en víctima. Conseguir sensibilizar sobre la necesidad de erradicar esta forma de proceder inadecuada no será, según Alegre, una tarea sencilla.

«Habrá que ir poquito a poco», explica. En este sentido, la campaña que se pone en marcha por primera vez coincidiendo con los sanjuanes es una experiencia ‘piloto’, un primer paso para conseguir reducir estas conductas inapropiadas durante la celebración de los sanjuanes. La iniciativa del equipo de Gobierno ha sido avanzada a algunas asociaciones que componen el Consejo Municipal de la Mujer. «Muchas la ven como necesaria e importante», insiste Alegre.