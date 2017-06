El Ayuntamiento de Soria promueve una campaña para combatir en fiestas comportamientos machistas

El Ayuntamiento de Soria, mediante las diferentes asociaciones de mujeres, repartirán durante las fiestas de San Juan, que comienzan este miércoles , una serie de pegatinas que condenan los posibles comportamientos machistas durante estos días festivos.

La concejala de Acción Social y Servicios Locales del Ayuntamiento de Soria, Ana Alegre, ha presentado este martes en rueda de prensa dos campañas de sensibilización que se llevarán a cabo el Viernes de Toros con reparto de pegatinas.

Por un lado, se buscará concienciar de la eliminación de comportamientos machistas con dos mensajes que tratarán, en palabras de la concejala, "no sólo evidenciar el necesario respeto para evitar comportamientos machistas, más evidentes en fiestas, sino también evitar la complicidad de quien lo permite o no hace nada por impedirlo. No se pueden reír las 'gracias' de quien tiene este tipo de actitudes".