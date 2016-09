El monumento a Juan Yagüe en San Leonardo amanece con pintadas contra el general

El monumento a Juan Yagüe en San Leonardo ha amanecido este viernes connatural de la localidad pinariega, y quien fuera uno de los militares sublevados con Francisco Franco en la Guerra Civil.han sido algunos de los lemas que han entintado el monumento.Este acto vandálico se produce en un clima de tensión generado a raíz de que el abogado Eduardo Ranz denunciara en el mes de febrero al alcalde del municipio, Jesús Elvira, por considerar queActo seguido la corporación municipal adoptó por unanimidad de todos los ediles en la sesión extraordinaria celebrada en abril mantener el nombre de la población y dejar que fuera la Justicia la que llegara a una decisión acorde con la Ley de la Memoria Histórica "que se cumplirá, aunque sea contra nuestra voluntad", declaró entonces el regidor. Entre las razones esgrimidas entonces para no redefinir a la localidad destacabaque no estaba vinculado a la Ley de la Memoria Histórica.Recientemente, la Asociación Recuerdo y Dignidad, Iván Aparicio, ha señalado que, a su parecer, no hay excusa para seguir manteniendo el apellido 'Yagüe' en el nombre del pueblo soriano de San Leonardo, al considerar que defender el mantenimiento del apellido del general franquista en el nombre de San Leonardonuevamente en el futuro".

Por su parte, la Fundación Yagüe ha solicitado en los últimos meses quemás bien efectistas y carentes de contenido" de Ranz, ofreciendo al Consistorio su apoyo incondicional para mantener la actual denominación. La agrupación aseguró incluso que estaría dispuesta a celebrar una consulta popular para ver qué prefieren los vecinos y estima que la retirada del 'apellido' sería "unay el que más trabajó y luchó por su municipio".

Relación de San Leonardo con Yagüe

Esta localidad pinariega, lugar natal del militar Juan Yagüe, cambió su nombre tradicional (San Leonardo) tras la muerte del general. En la década de los 50, poco después del fallecimiento del militar, se levantó un monumento en su memoria que, entre ellos, algunas pintadas. De hecho, el 12 de octubre de 2008, la figura en piedra del militar. Tras este suceso, el Ayuntamiento decidió en pleno la retirada del monumento aludiendo al cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica.En el mes deuna retirada que sentó muy mal en el seno de la Fundación Yagüe, así como en la familia del general Juan Yagüe Blanco. En su lugar, el Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe colocó el actual monolito de piedra con una placa dedicada al militar donde se reconoce su labor como hijo y vecino del pueblo.