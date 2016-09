Grupos de antitaurinos anuncian en las redes sociales que el Toro Jubilo es su "próximo objetivo"

Diversas asociaciones de animalistas han convertido aSegún han publicado a través de las redes sociales, tienen previsto desplazarse a la localidad soriana el 12 de noviembre, fecha en la que se celebrará el festejo, para mostrar su desacuerdo con el mismo."Nuestro próximo objetivo es Medinaceli. Así que la gente se vaya preparando porque vamos a estar todos juntos, todos fuertes, de una forma pacífica pero contundente", explica el portavoz de Gladiadores por la Paz , Óscar del Castillo, a través de un vídeo publicado el pasado día 6 en una red social en el que aparece con representantes de otras agrupaciones contrarias al maltrato animal.Estos grupos consideran quey que ahora no es "estratégico" convocar en Tordesillas (Valladolid), por lo que han realizado un llamamiento para solicitar que las personas que tenían pensado acudir el martes al recientemente denominado Toro de la Peña no lo hagan. Por ello, en el vídeo explican a quienes ya habían realizado un ingreso económico en una cuenta bancaria para poder viajar hasta la localidad vallisoletana en alguno de los autobuses fletados por estas organizaciones desde distintos puntos del país que la cuantía se les devolverá "o bien se utilizará para la próxima acción,Vamos a acudir a las fiestas donde torturan animales a costa de la diversión", aseguró otro de los impulsores, Javi García, de Chatarras Palace Por su parte, desde el Partido Animalista Pacma indicaron a HERALDO que elloso. Y es que algunos medios habían identificado a Pacma como impulsores de esta iniciativa. "Llevamos muchos años documentando el Toro Jubilo pero nunca hemos llevado a cabo protestas en Medinaceli el mismo día en el que se lleva a cabo", explicó Laura Duarte. "Aunque aún no hemos decidido la campaña que vamos a llevar a cabo este año, creo queen el acto y transmitirlo a la sociedad para poder llevar a cabo una presión política y social y conseguir que no se celebre", añadió al respecto.

Multas

El pasado año el Ayuntamiento de Medinaceli aprobó una Ordenanza municipal reguladora de Desarrollo de los Festejos Taurinos Tradicionales de las Fiestas de los Cuerpos Santos en Medinaceli. La aprobación de la modificación, que se realizó en el pleno celebrado en octubre, se llevó a cabo por unanimidad de los cinco concejales del Partido Popular (PP) y los dos del PSOE.En ella se recogenque pueden ser multadas con 1.000, 3.000 y hasta 6.000 euros respectivamente. En concreto, las sanciones que podría elevar el Ayuntamiento serían interpuestas, tal y como avanzó entonces el alcalde de la localidad, Felipe Utrilla, "a aquéllos que impidan el normal funcionamiento de la tradición e interrumpan la celebración del festejo".Por ello, el regidor cree que los actos contrarios podrían celebrarse fuera de la plaza Mayor de la villa, que acoge cada sábado más cercano al 13 de noviembre este festejo.no en la propia plaza, durante la celebración del Toro Jubilo", señaló.El objetivo que persigue el Ayuntamiento con esta modificación es el deasí como del toro, como siempre hemos hecho", aseguró, lamentando los incidentes que se han producido en los últimos años. El más llamativo fue el que protagonizó en 2014 un numeroso grupo de antitaurinos al saltar al coso montado en la plaza Mayor de la localidad minutos antes de la salida del astado. La tensión fue la protagonista del acto y los agentes de la Guardia Civil tuvieron que desalojar a quienes se mostraron contrarios a la celebración del festejo, que se retrasó, provocando enfrentamientos entre los manifestantes y el público asistente. Los disturbios se saldaron condenunciadas por desobediencia, algo que el Ayuntamiento de Medinaceli espera evitar a partir de este año con la entrada en vigor de la nueva ordenanza municipal.