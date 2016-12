El Ayuntamiento de Valdeavellano ve "escasa" la inversión que realizará la Junta en el albergue a causa de su deterioro

, que evidentemente mejorará muchísimo las condiciones en las que se encuentra actualmente pero todo es por fuera y por dentro no han considerado nada, que deberían porque el interior está muy mal también.y que lo que ha estado olvidado puede empezar a reflotar. Para mí es poco, pero es importante. Ilusiona que no lo dejen morir, si no se cuida y no se hace algo ahora, lo perderemos", puntualizó Martínez.

Impulso para la comarca

El regidor remarcó quey para la comarca en general porque ponerlo en funcionamiento y sacarlo adelante nuevamente revertirá en un impulso para la economía no solo de Valdeavellano, sino también de los pueblos de los alrededores.El volver a ponerlo en marcha,porque habrá cursos en verano, Navidad, y a lo largo del año, y será beneficioso para la propia comarca con la atracción de visitantes que movilizarán la economía. En definitiva será beneficioso para todos. Si vienen los niños por los cursos, los padres nos visitarán, conocerán la zona y consumirán en nuestros establecimientos", destacó el alcalde."El hecho de que se hayan propuesto a arreglarlo es significativo y eso demuestra el interés de la Junta en sacarlo adelante. Ahora estoy a la espera de conocer las condiciones en las que saldrá la adjudicación. El director de la Junta tenían interés en hablar conmigo y comunicarme dichas condiciones y, de acuerdo a eso, habrá más o menos empresas interesadas", precisó Martínez.porque, aunque ha tenido concesión, lleva cerrado hace tres o cuatro años, "pero cuando ha estado adjudicado no han hecho nada por mejorarlo, hubo dos empresas, pero me parece que les rescindieron el contrato y todo quedó como estaba. Posteriormente, al estar cerrado se ha ido deteriorando más", concluyó Martínez.