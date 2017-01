Las percepciones de los diputados superaron en 2016 los 460.000 euros

En la actual legislatura,(el presidente, Luis Rey, y los vicepresidentes, Esther Pérez y Pedro Casas, con sueldos de 55.000, 46.000 y 46.000 euros, respectivamente) además del diputado popular Fidel Soria que cuenta con dedicación exclusiva a media jornada con una cuantía de 23.000 euros., cuando el PSOE llegó al equipo de Gobierno de la institución provincial, y suman 170.000 euros., siendo los tres que más recibieron María Pilar Delgado Díez (PSOE), con 22.459,79 euros; Raúl Lozano Corchón (no adscrito), con 21.851,08 euros, y Amancio Martínez Marín (PSOE), con 21.648,62 euros., mientras que otros nueve recibieron cuantías inferiores a los 10.000 euros. Los tres que menos retribuciones obtuvieron en la pasada anualidad fueron Jesús Ángel Peregrina Molina (PP), con 4.337,90 euros; Benito Serrano Mata (PP), con 5.945,01 euros, y Montserrat Torres del Castillo (PP), que percibió 6.471,18 euros.Los nueve concejales del PSOE sumaron 166.415,40 euros en retribuciones, mientras que los diez del PP obtuvieron 82.754,99 euros. Finalmente, los dos diputados no adscritos se repartieron durante el año pasado 41.613,27 euros.Hay que tener en cuenta que estas cifras facilitadas por la Diputación y colgadas en su página web son brutas, es decir, están supeditadas a las retenciones pertinentes. Éstas se aplicarían a los sueldos de los diputados con dedicación exclusiva y a las indemnizaciones, ya que las dietas y el kilometraje son gastos adelantados por los diputados y que recuperan con posterioridad.

Dietas y kilometraje

En lo que se refiere a las percepciones de los diputados que no cuentan con dedicación exclusiva o parcial,"Para resarcir el gasto ocasionado por el ejercicio efectivo y real de su cargo, previa justificación de la asistencia a comisiones, plenos, patronatos y órganos externos en los que la corporación tenga representación", los diputados perciben 138,95 euros. Esta misma cuantía es percibida al asistir, en representación de la Diputación Provincial, a actos oficiales, reuniones o actividades en general.anteriormente, y no pudiendo superarse los 18.000 euros al año en este concepto.Asimismosin que esta esté sujeta a retención.Cuando los miembros de la Diputación Provincial lleven a cabo desplazamientos con su vehículo particular se les abonará 0,19 euros por cada kilómetro recorrido en concepto de kilometraje.Además, los portavoces que no tienen dedicación exclusiva percibiránFinalmente, tal y como recogen a través de la web, si los diputados viajan o pernoctan fuera de la provincia tendrán derecho además de las cantidades señaladas como indemnización, a los gastos de manutención y alojamiento debidamente justificados, no percibiendo en este caso la cantidad por dieta.