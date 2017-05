Sólo el 7% de los 26.500 empleados trabaja en una de las ocho firmas multinacionales de la provincia

Las ocho empresas con mayoría de capital internacional de las 227 mayores firmas ubicadas en Soria facturaron más de un millón de euros en 2011. Fueron Fico Mirrors, Huf España, Mubea Iberia, Anvis Automotive Spain, United Energies Mtoi Wind Turbines, Plásticos ABC, Cyndea Pharma y Danta de Energías.

En total, y según los datos de 2015, Fico Mirrors -en segundo lugar por volumen de negocio en la provincia con 95 millones de euros facturados (por detrás de la cooperativa soriana Copiso, con unas ventas de 115,10 millones de euros)- ocupaba a 750 empleados. Huf España, en tercer lugar por facturación, empleó a 373 trabajadores; Mubea Iberia, a 121; Anvis Automotive Spain, a 139; United Energies Mtoi Wind Turbines, a 50; Plásticos ABC Spain, a 196; Cyndea Pharma, a 140; y Danta de Energías, a cinco.

Antes de nada cabe mencionar que las empresas aparecen ordenadas según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil y publicadas en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), si bien casi todas corresponden a 2015. Este ranking de las mayores empresas de la Comunidad lo publica 'Castilla y León Económica' desde hace ya 21 años.

Entre las ocho facturaron en esa anualidad 305,46 millones de euros: Fico Mirrors, 95; Huf España, 59; Mubea Iberia, 39,23; Anvis Automotive Spain, 35,72; United Energies Mtoi Wind Turbines, 28,14; Plásticos ABC, 18,99, Cyndea Pharma, 14,85; y Danta de Energías, 14,53 millones de euros.

No obstante, y pese a su volumen de ventas, el empleo generado apenas suponía entonces un 6,7% del total de puestos de trabajo por cuenta ajena, 26.454 afiliados al Régimen General según la media de 2015, que en la actualidad se han incrementado ya a 27.705, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) correspondientes al mes de marzo. La cifra se reduce aún más si se tienen en cuenta todos los afiliados a la Seguridad Social al cierre de 2015, 36.308 trabajadores, de modo que los empleados en multinacionales sólo se sitúa en un 4,8%.

En positivo, la comparativa con respecto a 2011, cuando eran seis las multinacionales instaladas en la provincia con una plantilla de 1.463 empleados, que suponía un 5,4% del total de puestos de trabajo por cuenta ajena, 27.000 entonces, de lo que se deduce un incremento de más de un punto en cuatro años, reflejo del repunte en la contratación tras la crisis económica, que en Soria todavía parece dar coletazos.

Para el secretario provincial de CC. OO. en Soria, Javier Moreno, esto se debe al tejido productivo de la provincia, formado por autónomos y micropymes, en su mayoría negocios familiares. «Lo bueno de esto es que es gente de la tierra o con arraigo, de modo que genera empleo en Soria y se queda de manera estable. Es el motor de la provincia, lo que hace funcionar la economía. No ocurre lo mismo con las multinacionales que se ubican en función de las ayudas institucionales y de las infraestructuras, y no tienen inconveniente en marcharse a otro territorio si las condiciones no les son favorables para sus beneficios».

A este respecto, sí reconoce que la mayoría de las que están instaladas en Soria llevan a años. «La ventaja que ven aquí es que la mano de obra es más barata que en otras provincias». No obstante, estas empresas tienen muy poca representatividad en el tejido industrial de Soria, «debido a la escasa actividad en el sector primario en la provincia, que no tiene más capacidad para generar empleo».

Considera que lo que ha fallado en la provincia es precisamente la falta de desarrollo de actividad industrial hace décadas, que a su vez habría derivado en la creación de puestos de trabajo. «Sin infraestructuras esta tierra no es atractiva para las multinacionales ». También cree que la falta de oferta de suelo industrial en la capital hasta hace unos años ha sido un 'handicap' muy importante para las multinacionales . Al mismo tiempo 'sobraba' terreno en los pueblos más grandes, pero ahí «ni en épocas de bonanza conseguían cubrir la mano de obra necesaria por la despoblación de las comarcas». La solución en estos momentos pasa por «facilitar el suelo para hacer atractiva la provincia y que se instalen firmas, pero es requisito indispensable contar tanto con buenas vías de comunicación como con infraestructuras de telecomunicaciones», dos males endémicos de Soria.

El presidente de la Cámara de Comercio de Soria, Alberto Santamaría, reconoce que estos datos «se ajustan bastante al perfil de la provincia, con un tejido empresarial de micropymes». Explica que «el autónomo y la pequeña empresa suponen en España el 85% del PIB y en Soria supera el 90%». Sin embargo, lamenta que no están representados en los consejos de decisiones con el Gobierno de acuerdo a lo que facturan, ya que «toman decisiones las grandes compañías, que encima tienen sus negocios fuera de España».

Cree que «lo que hace falta es traer más industria ofreciendo Soria como un sitio de oportunidades». También aboga por «ajustar las decisiones políticas a la realidad económica del país, que pasa por apostar por la empresa familiar», que es la que está sufriendo las «consecuencias de las decisiones de otros y es la que pone los euros en las arcas del Estado».