La Diputación entregará 2.500 invitaciones para la representación de 'El cerco de Numancia' en La Hoya de Garray

Se trata de una de las actividades culturales más representativas de este verano que se enmarca dentro de la lista de actos organizados por la Diputación Provincial de Soria con ocasión de la celebración del 2150 aniversario de la gesta numantina, ‘Numancia 2017’. En esta ocasión además enlaza con el compromiso social asumido por la Institución de la mano del Banco de Alimentos.

Las invitaciones para quien quiera asistir a este evento -hasta agotar las 2.500 puestas al público- podrán recogerse de martes a jueves de esta semana que entra en el palacio de la Institución provincial. La hora de entrada al espectáculo del próximo sábado en La Hoya de Garray será a las 21.30 horas.

La obra

Esta obra teatral de Miguel de Cervantes (Verbo Producciones S.L.) en versión de Florián Recio y dirección de Paco Carrillo, se ha venido representando en varias ciudades y escenarios de reconocido prestigio, como el Teatro Romano de Mérida, y hasta final de año se ofrecerá en enclaves tan emblemáticos como el Teatro Romano de Clunia, el Festival de Almagro, Badajoz o Santander.

El argumento gira en torno a la conocida resistencia de la ciudad celtibérica de Numancia que se niega a ser invadida por el vasto Impero Romano. El general romano Escipión, harto de fracasar en intentos durante 20 años, decide asediar la ciudad con un cerco casi impenetrable, pero con lo que no cuenta es con que el pueblo numantino no de doblegará fácilmente.

Desde el comienzo de la obra se deja claro que no se trata de una historia sólo del pasado, sino de algo que continúa sucediendo de manera cotidiana frente a nosotros. Y no tiene especial importancia conocer el resultado final sino que lo decisivo es ver cómo un pueblo es capaz de resistir una tormenta romana con tal de no sublevarse ante un imperio que amenaza con arrebatarles su identidad.