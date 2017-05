El 'ghosting' y otros términos que definen relaciones del siglo XXI

Seguro que has escuchado alguna vez el refrán que reza: "No hace daño quien quiere sino quien puede". Lo que pasa es que a veces uno no se espera que le dejen de hablar sin ningún tipo de explicación, por ejemplo, y cuando la ilusión se torna decepción de la noche a la mañana, es inevitable sentirse un poco mal.

Lo sano en circunstancias como esta es tener confianza, preguntar con sinceridad y aprovechar el don de la comunicación. Si la respuesta sigue sin parecerte convincente -porque hay quien lo pone en práctica pero no lo reconoce-, puede que estés siendo víctima de l 'ghosting' u otras prácticas similares que están tan de moda que existe hasta un término para referirse a ellas. Puede que te haya pasado, o que conozcas a alguien que lo haya sufrido o incluso que tú mismo las hayas llevado a cabo alguna vez.

El siglo XXI es el momento del vertiginoso mundo de Internet, de desdibujar las barreras físicas, de la información absorbida a gran velocidad, de la búsqueda individual de la satisfacción personal y la autorrealización sobre otro tipo de prioridades y de las redes sociales, entre otras cosas. Y las redes sociales siempre dan mucho de qué hablar.

Bueno, excepto si caes en el 'ghosting', por ejemplo, que a lo mejor da que hablar pero de otra forma. ¿Qué es eso? Una práctica que bien podía llevar haciéndose toda la vida, pero que la permanente interconexión que han logrado las redes sociales la hace más exagerada. No obstante, no todos los términos de este moderno diccionario son tan tristes. Y, por supuesto, también hay amor en el siglo XXI.

Diccionario de términos