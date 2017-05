Trece palabras que los españoles (en general) siempre pronuncian mal

Bien es cierto que la Real Academia de la Lengua Española va con el tiempo aceptando germanismos, anglicismos y demás palabras extranjeras, transcritas desde la fonética castellana directamente y quedando así palabras como 'güisqui', para referirse al 'whiskey', 'bluyín' para hacer o propio con el 'vaquero' o 'jipi', para decir 'hippie'.

Hay diversas opiniones sobre la aceptación de estos términos por la Real Academia de la Lengua Española pero, antes de meterse uno en polémica cabe hacer otra reflexión: ¿qué pasaría si se aceptase "guguel", por 'Google'? Pues que estaría mal, muy mal, porque los ingleses nunca han llamado al buscador así.

Lo cierto es que es difícil que la RAE recoja 'Google' entre sus términos porque no registra sustantivos propios, como nombres, apellidos o marcas publicitarias. Quizá por eso haya un porcentaje muy alto de la población castellanohablante que no haya caído en que no se dice 'guguel'. ¿Y cómo se dice entonces? Aquí tienes ese y doce términos más escritos con la grafía española más aproximada a la pronunciación real. ¿Alguno te sorprende?

Trece términos extranjeros que en castellano se pronuncian mal habitualmente