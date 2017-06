57.000 euros por cuidar de dos niños en una casa encantada

No es una atracción de Disneyland París para celebrar Halloween. Es una oferta de trabajo real de dos padres que viven en una "encantadora, espaciosa, histórica -y tenebrosa- casa con vistas espectaculares" en Scottish Borders, Escocia.

El trabajo que debe llevar a cabo el canguro es el de casi cualquier 'au pair': dar de comer a los niños, de 5 y 7 años, llevarlos y recogerlos del colegio, hacer los deberes con ellos, entretenerlos y acostarlos. Todo ello durante un máximo de cuatro días (laborables) a la semana, porque por cuestiones de trabajo sus padres los pasan fuera. A cambio la pareja ofrece un salario anual de 50.000 libras esterlinas, que son cerca de 57.000 euros, 28 días de vacaciones, además de los festivos naturales y un espacio privado para el cuidador: una habitación con baño y cocina propios.

Un paisaje de cuento, un salario de infarto, días de vacaciones, un lugar acogedor solo para ti y dos encantadores niños con los que pasar tus días... ¿Qué podría salir mal? Pues bien, los padres no mienten al respecto y en 'Childcare', la página en la que colgaron el anuncio, la madre advierte a los posibles interesados: "hemos vivido en nuestra casa por casi 10 años. Nos dijeron que estaba encantada antes de comprarla, pero decidimos mantener la mente abierta y seguir adelante. Sin embargo, 5 niñeras han dejado el trabajo en el último año, cada una citando incidentes sobrenaturales como ruidos extraños, vidrios rotos y muebles que se mueven".

Por su parte explica que ellos no han experimentado "ningún acontecimiento sobrenatural" porque parece ser que los espíritus solo se manifiestan cuando los padres no están en casa. No obstante, los progenitores dicen estar preocupados por "el periodo de gran agitación" por el que están pasando sus hijos debido a estos incidentes, y por ello aseguran estar "contentos de pagar una suma de dinero superior a la habitual, para encontrar una solución cuanto antes y poder localizar a la persona perfecta para sus hijos".

¿Marketing o misterio? ¿Crees que estos padres tienen un peculiar sentido del humor o crees en fantasmas? ¿Te atreverías a ser la sexta niñera y descubrirlo?

- Ir al suplemento de Heraldo Joven