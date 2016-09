Facua pide que se incluya en el prospecto de 'Dalsy' los efectos secundarios de su colorante

FACUA-Consumidores en Acción ha notificado a la(AEMPS) que el prospecto del ibuprofeno infantil' omite los efectos secundarios asociados al uso de su colorante (E-110), que en caso de abuso se ha vinculado a efectos en la capacidad psicomotriz de los menores.Fuentes del Ministerio de Sanidad confirman que han recibido la notificación y que- un trámite necesario antes de cualquier cambio en el prospecto-, no obstante aclaran que "es muy importante advertir a la población de queLo cierto es que FACUA no cuestiona la utilización del colorante por parte de 'Dalsy' y da por hecho que la cantidad utilizada este compuesto se ajusta a los parámetros permitidos en cuanto a las dosis a incluir. En cambio, sí considera exigible queque pueden provocar en los niños, y no sólo los peligros para losque son los únicos que notifican.Por ello, "la asociación reclama a la AEMPS que adopte cuantas medidas sean necesarias para garantizar que en el prospecto emitido para la comercialización del 'Dalsy'se recojan expresamente la totalidad de losFACUA subraya que en las indicaciones denicamente se hace referencia a que la inclusión del colorante "puede producir reacciones alérgicas", y ello a su vez desembocar en'Dalsy' contiene ibuprofeno como principio activo y pertenece a un grupo de medicamentos llamadosAINEs). Este medicamento está indicado enpara el alivio sintomático de los dolores ocasionales leves o moderados, así como en estados febriles.La asociación considera necesario recalcar que en el prospecto del medicamento se omite la advertencia que sobre dicho colorante contempla la normativa europea. En este sentido, recuerda que el Reglamento del Parlamento Europeo es de directa aplicación en España y, por tanto, eldebe ser necesariamente incluido para conocimiento de todo aquel que pueda administrar 'Dalsy' a un menor.