Los 10 beneficios de beber agua con limón todas las mañanas

Un vaso de agua con limón exprimido (natural, no vale el de bote) tomado todas las mañanas en ayunas. Esta simple costumbre es una panacea para la salud y no puede ser más sencilla y rápida de llevar a cabo. Te apuntamos todos los beneficios de esta buen hábito:

1.- Puede ayudarte a perder peso. Los polifenoles que contiene el limón pueden contribuir a reducir el apetito. Además, cuando se bebe un vaso de agua, sobre todo si es antes de comer, ayuda a llenar el estómago, reduciendo la cantidad de alimento necesaria para sentirse satisfecho. Basta un limón exprimido en un vaso de agua, quizá con un poco de corteza rallada del propio limón, y el talismán de la salud está asegurado. Si se te hace ácido, añádele hielo para rebajar el sabor.

2.- Ayuda a la digestión. Los flavonoides contenidos en el limón ayudan a la asimilación de los alimentos, mejorando el proceso de la digestión. Si se toma caliente, aporta incluso mayores beneficios. Con la edad esto es aún más beneficioso, ya que la cantidad de ácido tiende a disminuir. Para mejorar aún los beneficios, añadir corteza rallada, que es rica en pectina, una fibra presente también en la pulpa y la cáscara, que tiene la propiedad de regular la función intestinal.

3.- Contiene mucha vitamina C. Los agrios son una de las grandes fuentes de vitamina C. Según una investigación del departamento de agricultura de Estados Unidos, un cuarto de litro de zumo de limón puede contener unos 23,5 miligramos de vitamina C, lo que supone una tercera parte de la ración diaria recomendada para las mujeres y un cuarto de la recomendada para los hombres. La vitamina C es un poderoso antioxidante, que ayuda a proteger las células de los radicales libres y que además, ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares.

4.- Ayuda a la hidratación constante. La hidratación no es un beneficio directo del limón, sino de su sabor: beber agua aromatizada, de hecho, podría inducirnos a beber más. Y es que no todo el mundo es aficionado al agua: a muchos les da pereza beber agua, simplemente porque no sienten la necesidad o no les gusta el sabor. Añadir limón es un truco ingenioso y saludable para hidratarse como es preciso.

5.- Mantiene joven la piel. La vitamina C ayuda a mantener la piel pura. Y cuando mayor cantidad de vitamina C, menos arrugas en el rostro, ya que ayuda a combatir a los radicales libres, protegiendo la piel. Además la vitamina C tiene efectos beneficiosos sobre la producción de colágeno, que es el elemento que mantiene la elasticidad de la piel.

6. Puede ayudar a la función hepática. El agua con limón actúa como filtro y ayuda al hígado en su labor. Además, los flavonoides conenidos en el limón protegen a este órgano de las toxinas.

7.- Aumenta el nivel de potasio. Generalmente se asocia el potasio con los plátanos, pero también los limones son ricos en este nutriente, esencial para la correcta función de las células del sistema nervioso y del metabolismo.

8.- Refresca el aliento. El agua con limón desinfecta las mucosas y puede contribuir a reducir la proliferación de bacterias en la cavidad bucal, y esto se traduce en un aliento más fresco. Una posible contraindicación es que la acidez del zumo de limón podría, con el paso del tiempo, estropear el esmalte dental: para obviar este problema, prueba a beber con pajita.

9.- Activa el metabolismo. Comenzar la mañana bebiendo agua y limón ayuda a poner en movimiento el metabolismo, en particular si se toma con hielo: la razón es la termogénesis, ya que el cuerpo tiene que consumir energía para elevar el líquido a temperatura ambiente.

10.- Refuerza el sistema inmunitario. Sabemos todos que la vitamina C, contenida en los cítricos como el limón, protegen el sistema inmunitario. Pero el zumo de limón contribuye también a elevar los niveles de acidez del estómago, una barrera natural contra los agentes patógenos, que, de este modo, no encuentran un ambiente propicio para desarrollarse. Por otra parte, los fitonutrientes del limón tienen propiedades antioxidantes que protegen al organismo de la enfermedad.

Ir al suplemento de salud.