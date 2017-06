Curiosidades sobre el calor en plena ola

Si lee esto en plena ola de calor ha de saber que este no existe como tal. La precisión quizás no le aliviará, pero es posible que le haga olvidarla, siquiera por un instante. Estas son algunas características o curiosidades sobre el calor (o la temperatura): El calor se define como energía en tránsito. Es el paso de energía entre dos cuerpos que se encuentran a diferente temperatura. Es decir, solo existe durante el viaje, durante el movimiento. Usted siente calor, pero no lo tiene. Su calor es solo una sensación , una variable del lenguaje.

Lo que sí es cierto es que, si le transfieren calor, aumentará su temperatura. Es así como se relacionan.

La naturaleza del calor es tan poco intuitiva que fue uno de los grandes misterios de la física durante siglos. Si puestos dos cuerpos en contacto estos terminan siempre con la misma temperatura, lo lógico era que algo 'material' estuviera pasando de uno a otro. A esa sustancia se la llamó calórico.

Pero no existía.

Benjamin Thomson era un soldado que trabajaba en una fábrica de cañones a finales del siglo XVIII. Y no le convencía esa teoría. Cuando los taladraba para perforarlos veía cómo, lógicamente, tanto el cañón como el taladro se calentaban. Como las manos se calientan cuando las frotamos. En este caso lo hacían de tal manera que había que refrescarlos con agua continuamente. Y el agua se calentaba tanto que Thomson calculó que, si pudiera reintroducir el calórico que habían soltado los cañones, estos se fundirían. Así que no podía salir de ellos. El calor no era una sustancia. Era energía, movimiento.