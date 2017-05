Dinero (¡y chocolatinas!) las 24 horas del día

Hace unos meses me dirigí a un supermercado para hacer una compra de última hora. Era sábado por la tarde y las filas en las cajas eran enormes. Cuando fui a pagar, descubrí que se me había olvidado la cartera en casa. Ni dinero ni tarjetas. Nada. Me disponía a abandonar la fila y volver a casa con las orejas agachadas cuando caí en la cuenta. Podía usar mi teléfono móvil para pagar gracias a un monedero digital y la tecnología NFC. Prueba superada y orgullo razonablemente salvado.