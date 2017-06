Cuando el mundo quiso hacer llover en España

No hubo bailes tribales con tambores, ni tampoco coros de niños cantando "Que llueva, que llueva, la virgen de al Cueva..." Lo que hicieron los participantes del Proyecto para la Intensificación de la Precipitación (PIP) que se llevó a cabo en España entre 1979 y 1981 fue algo muy distinto. Decenas de países coordinados por al Organización Meteorológica Mundial (OMM) se dieron cita en España, concretamente en Valladolid, equipados con globos, sondas y aviones. E intentaron sembrar nubes desde la base aérea de Villanubla.

Según descubrimos a través del blog Fogonazos, los experimentos se realizaron en una extensión de 50.000 km2 de la cuenca del Duero. Lo que se hacía, sobre todo, era intentar buscar dos nubes similares, sometidas a los mismos procesos, de forma que se pudiese intervenir en una y dejar a la otra evolucionar naturalmente, para tener una referencia. Porque si intervienes sin una referencia realmente no se puede saber cómo podría haber evolucionado una nube sin ninguna intervención.

El principal problema fue que las nubes que se formaban en la zona no eran susceptibles de ser sembradas y no se obtenían resultados. El esfuerzo humano y económico fue brutal para el poco fruto que dio. Así que, tras varias campañas, la OMM decidió que no seguía. "Lo que demostró el proyecto PIP es que puede haber algún caso en que genere un chubasco, pero por cada uno de esos hay cuatro en los que la nube ni se entera, no tienes controlado el experimento", analiza el meteorólogo José Miguel Viñas en una interesante conversación con el periodista Antonio Martínez Ron. "Por tanto no puedes decir que tengas un control sobre el tiempo atmosférico", concluye.