José Antonio Oteo: “La gente no es consciente de lo que supone una picadura de garrapata”

Nuestra hipótesis es que el virus ha entrado mediante garrapatas infectadas transportadas por aves migradoras desde África. Esta suposición está reforzada por un estudio realizado en nuestro centro en el que se detectó virus en garrapatas de aves recogidas en Marruecos. La secuencia genética de estos virus era similar a la que encontramos en las garrapatas recogidas en España sobre ciervos. Pero no podemos descartar otras vías de entrada, como el intercambio de ganado con otros países. Hay que esperar ahora a conocer qué secuencia genética tiene el virus que ha provocado el caso en el paciente de España La mayoría de las personas que se expone al virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo tras una picadura de garrapata no va a desarrollar la enfermedad.Lo normal es que el paciente no se entere de que ha estado expuesto o, como mucho, presentará un cuadro de fiebre y dolores musculares, como sucede con otras enfermedades víricas.Solo si se desarrolla el cuadro de una fiebre con complicaciones hemorrágicas es cuando existe el riesgo para las personas que se ponen en contacto con las secreciones del paciente. Esto es lo que suele suceder en el entorno sanitario. No es fácil conocer el riesgo de transmisión ya que, aunque hay muchos casos documentados, no se puede hacer una estadística por razones obvias. En todo caso parece menos contagioso que el virus del Ébola.Hay muchas enfermedades transmitidas por garrapatas. El número y tipo varía en función de la zona geográfica y de los parásitos de este tipo que circulen en dicha zona. En España las más importantes para la salud humana son principalmente bacterianas, como la enfermedad de Lyme, la fiebre botonosa, la anaplasmosis, la tularemia y la babesiosis. También existen otras no puramente infecciosas, como la parálisis neurotóxica.Sí. A la lista hay que sumar enfermedades víricas, como los actuales casos de fiebre hemorrágica provocada por el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo , que ya hace años detectamos circulando por España.Un determinado cuadro clínico en un ambiente de posibilidad de picaduras de garrapata nos debe poner en alerta. Hoy en día los médicos conocen estas enfermedades y continuamente se dan charlas de formación. En cuanto a las técnicas de diagnóstico en el laboratorio, tenemos muchas herramientas, pero su éxito depende del diagnóstico presuntivo y el tipo de muestras clínicas disponibles.No, definitivamente no. En encuestas realizadas en diferentes grupos poblacionales, todavía hay muchas personas que piensan que se trata de bichos repugnantes que chupan sangre pero son inofensivos. De hecho, ¡se las arrancan con la mano! Somos muchos los que llevamos años trabajando en el estudio de las enfermedades transmitidas por garrapatas e intentando darlas a conocer. El conocimiento cada vez es mayor, aunque queda mucho camino por recorrer.En nuestro medio, a las garrapatas, sin perder respeto a los mosquitos. En todo caso, no es una cuestión de miedo sino de precaución. No hay enfermedad infecciosa que se contagie de forma más rápida y peligrosa que el miedo.La prevención de picaduras es la medida más eficaz. Hay que evitar el contacto con garrapatas y, si no es posible, evitar las zonas en las que habitan, usar repelentes y vestir con la protección adecuada: prendas largas y de colores claros, zapato cerrado, camisa dentro de pantalones, calcetines sobre estos, y gorro.Al final de la jornada se debe revisar el cuerpo en busca de posibles garrapatas y, de haber sido picados, retirarlas con pinzas lo antes posible y guardarlas al menos dos semanas hasta estar seguros de no tener ningún signo de enfermedad. En caso de duda, hay que acudir al entorno sanitario e informar de que ha podido ser picado.El cambio de las condiciones ambientales afecta a la distribución de los artrópodos vectores, como estamos viendo con el mosquito tigre. En el caso de las garrapatas, parece que el calentamiento que estamos sufriendo puede hacer que se vuelvan más agresivas.